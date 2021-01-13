السوق السعودي | القحطاني يُسعد جمهور الهلال بفضل رجل المهام الصعبة!

يترقب جمهور نادي الهلال السعودي حسم ملف تمديد عقد مدافع المنتخب الأول، والظهير الأيسر الأساسي في الفريق “ياسر الشهراني”، والذي دخل الفترة الحرة من عقده مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2021.

وبدأت إدارة الهلال من قبل بدء سوق الانتقالات الشتوية الحالية التفاوض مع ياسر الشهراني الذي بات من حقه التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزعيم وفق قانون بوسمان.

وكشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن “ياسر الشهراني في طريقه لتجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة”، ولا تتبقى سوى بعض التفاصيل البسيطة لاتمام الصفقة الجديدة بين الطرفين.

وقال الصحفي السعودي حمود القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي “اقترب الظهير الدولي ياسر الشهراني من تجديد عقده مع كبير آسيا.. تفاصيل بسيطة ويكون هلالي لمواسم جديدة”.

وكان الشهراني قد ظهر منذ 3 أيام برفقة الأمير نواف بن سعد، عضو شرف الهلال ورئيسه السابق، ومنذ ذلك الحين ويُهنيء أنصار الفريق بعضهم بخبر تمديد عقد اللاعب.

ويعتقد جمهور الهلال أن ظهور ياسر الشهراني مع الأمير نواف بن سعد بمثابة إشارة لنجاح مفاوضات التمديد، على اعتبار أن الأمير نواف بن سعد رجل المهام الصعبة.

ويتصدر الهلال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، بعد مرور 12 جولة من المسابقة.