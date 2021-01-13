الامارات | تريزيغيه يسرد سلسلة إصاباته في الدوري الإنجليزي.. آخرها "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيغيه يسرد سلسلة إصاباته في الدوري الإنجليزي.. آخرها "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم المصري ومحترف فريق أستون فيلا الإنجليزي محمود حسن تريزيغيه، عن تعرضه لسلسلة من الإصابات المتتالية التي أبعدته عن فريقه الفترة الماضية وكان آخرها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي يضرب الملاعب الإنجليزية بقوة في الفترة الأخيرة.

وكان النجم المصري قد تعرض لإصابة قوية في مباراة وست هام في شهر نوفمبر الماضي بعد اصطدامه بحذاء لاعب الخصم ديكلان رايس، وبعد ذلك، تعرض تريزيغيه، لإصابة في العضلة الخلفية أدت إلى ابتعاده عن مباريات فريقه أمام ولفرهامبتون وبيرنلي ووست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، كما تأجلت مباراة أستون فيلا مع توتنهام التي كان مقرر لها السبت في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي بسبب معاناة فريق أستون فيلا من تفشي فيروس كورونا.

وكتب اللاعب المصري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدر الله ما شاء فعل بعد الإصابة في الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، الحمد الله على كل شيء وربنا يشفي كل مريض".

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