شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت الثلاثاء، مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي والتي حقق فيها المان يونايتد الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله نجم الفريق بول بوجبا ليتصدر فريق مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي متجاوزا فريق ليفربول الذي ظل محتفظا بالصدارة لعدة اسابيع، حيث لعب فريق مانشستر يونايتد 17 مباراة وجمع منهم 36 نقطة وبنفس عدد المباريات جمع فريق ليفربول 33 نقطة , ليزداد الدوري الانجليزي اثارة خاصة وان المباراة القادمة ستكون بين الفريقين والتي ستقام الاحد القادم وستكون حاسمة في حالة فوز ايا منهما , ففي حالة فوز المان يونايتد سيعزز صداراته بالدوري اما في حالة فوز ليفربول فسيحتل الصدارة من الجديد حيث سيتساوى مع مانشستر يونايتد في عدد النقاط ولكن فارق الاهداف في صالحه لذا فمن المتوقع ان تكون المباراة القادمة واحدة من اكثر المباراة اثارة في الدوري الانجليزي.

أيضا كلا من ليستر سيتي وايفرتون الللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق الاهداف فقط بينهما، ينتظران أي تعثر لليفربول للانقضاض على الوصافة حيث يملكان 32 نقطة من 17 مباراة , ثم ياتي بعدهما في المركز الخامس فريق مانشستر سيتي والذي جمع 29 نقطة حتى الان ولكن من 15 مباراة وينتظر ان يلعب مباراتيه المؤجلتين الفترة القادمة والتي اذا حقق فيها الفوز سيغير من شكل وترتيب الدوري الانجليزي

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي