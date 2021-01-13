ميدو يشيد بأداء موسيماني مع الشياطين الحمر..ويوضح الفرق بين موسيماني و فايلر

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الكابتن أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، بأداء فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛وذلك بعد الفوز على الانتاج الحربي بالجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" : النادي الأهلي ظهر الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي بشكل سيء جدًا، ومنافسه كان صاحب أفضلية عنه، إلا أن الفريق تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني يمتاز ببعض التفاصيل المعينة، وهو ما يبرز بصمة المدرب الجنوب إفريقي.

وتابع: أهلي موسيماني يتدرج بالكرة من الخلف، وسريع في الضغط المرتد، الفريق أصبح مثل ليفربول، وقبل إحراز حسين الشحات الهدف الثاني؛ كانت الكرة في حوزة لاعبي الإنتاج، وتحرك 4 أو 5 لاعبين من الأهلي بضغط قوي ونجحوا في قطع الكرة، وهذه بصمة موسيماني التي لم نرها مع المدرب السابق رينيه فايلر.