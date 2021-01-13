أبو مسلم: سانت إيتيان فريق كبير.. وأتوقع نجاح مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد ابو مسلم نجم الأهلي السابق أن الدوري الفرنسي من الدوريات القوية والمميزة في القارة الأوروبية ، و أن فريق سانت إيتيان من الأندية المميزة في الدوري الفرنسي.

وأضاف ابو مسلم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": " مصطفى محمد مهاجم واعد وسينجح في الدوري الفرنسي حال انتقاله ".

واختتم ابو مسلم ، مصطفى محمد سيضيف الكثير لهجوم سانت إيتيان خاصة وأنهم يعتمدون على الكرات العرضية.

أشاد أحمد ابو مسلم نجم الأهلي السابق بآداء الزمالك خلال لقاء المصري البورسعيدي والذي انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وأضاف ابو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' آداء الزمالك تطور تحت قيادة باتشيكو ، واتسم بالجماعية وعدم اعتماد كل لاعب على إظهار إمكانياته الفردية.

واختتم ابو مسلم ، إمام عاشور لاعب كبير واستطاع حجز مكانه في التشكيل الأساسي

للفريق وقدم مباراة مميزة خاصة وأنه يلعب فى غير مركزه.

أشاد أحمد ابو مسلم نجم الأهلي السابق بقدرات وليد سليمان لاعب الأهلي ، وأثنى على تألقه أمام الإنتاج الحربي .

و أضاف ابو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' وليد سليمان يعيش أفضل فترات حياته مع الأهلي في الوقت الحالي لاسيما عندما يشارك كبديل وينزل يحرز أهداف رائعة.

واختتم ابو مسلم ، أُفضل الدفع بمحمد شريف على حساب والتر بواليا لقيادة الخط الأمامي للفريق فاللاعب ظهر بشكل مميز للغاية خلال الفترة الماضية.