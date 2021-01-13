محمد الفلاح - مونديال مصر لليد.. دعم رئاسي للفراعنة قبل ضربة البداية

الأربعاء 13 يناير 2021

حرص مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على حضور تدريب منتخب الفراعنة الأخير قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر (الأربعاء).



وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توجه مدبولي (الثلاثاء) لحضور التدريبات النهائية للمنتخب المصري المشارك في البطولة، قبل مباراته الأولى المقررة الأربعاء أمام منتخب تشيلي.

وأثنى رئيس الوزراء المصري على الأداء الذي ظهر به الفريق خلال التدريب، ووجه للمنتخب كلمة نقل في بدايتها تحيات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، للفريق ولاعبيه وتمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن الدولة تثق في قدرتهم على إحراز أفضل النتائج في هذه البطولة الدولية.

وقال مدبولي للاعبين: "حرصت على التواجد معكم اليوم، وحضور التدريب الختامي، قبل انطلاق فعاليات البطولة.. الدولة والشعب المصري ينتظران منكم الكثير، فالمسئولية الملقاة على عاتقكم كبيرة، لكون البطولة تقام على أرضكم".

وأضاف أن الدولة لم تدخر جهدا لتوفير كل الإمكانات، ليظهر المونديال بتنظيم عالمي يبهر كل دول العالم، مؤكدا أن هذه البطولة بفضل التجهيزات التي تمت ستكون أفضل البطولات على مستوى العالم.

وواصل في كلمته للاعبي الفراعنة: "الظرف الراهن يضيف عبئا كبيرا عليكم، وهو عبء إسعاد الشعب المصري، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم من أزمة كورونا، التي أنتجت ضغوطا نفسية كبيرة على العالم وليس على مصر فقط، ولذلك يتمنى الناس أن يشاهدوا ما يشعرهم بالسعادة".

كما قال رئيس الوزراء المصري: "رجال لعبة كرة اليد في مصر طوال عمرهم كانوا مصدرا للفخر لبلادنا وللرياضة المصرية، ودائما ما تحقق كرة اليد انتصارات هائلة، ولدينا أمل كبير بكم، نحن جميعا خلفكم، ومعكم، وندعو لكم الله بكل نجاح وتوفيق".

وتابع: "كل تمنياتي لكم بالنجاح لترفعوا رأس مصر عالياً في هذه البطولة، وتكون حدثا تاريخيا حقيقيا نفاجئ به العالم كله، سواء في التنظيم أو في تميز الفريق المصري".