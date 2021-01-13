شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: غضب المهدي سليمان طبيعي واستبعاد «فاروق» للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن غضب المهدي سليمان حارس الفريق بسبب عدم المشاركة طبيعية ولكنه يتدرب بقوة كبيرة.

وقال سعيد، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن طبيعي ان يغضب أي لاعب من عدم المشاركة مؤكدا أن المهدي سليمان يصب كل تركيزه مع الفريق ويتدرب بقوة ولم يتحدث عن أي شيء.

وتابع أن محمد فاروق مصاب بشد في السمانة ولذلك تم استبعاده من المباراة الأخيرة وليس بسبب تصريحاته الأخيرة.

وأتم أن فاروق مستمر مع بيراميدز ولكن كل شيء وارد في كرة القدم من متغيرات.