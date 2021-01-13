ملف الثلاثاء.. حقيقة "أزمة فتحي مع بيراميدز".. ومصر تستعد لـ"مونديال اليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الثلاثاء:

هاني سعيد: حمودي سيغيب 6 شهور عن بيراميدز بسبب الإصابة

أتلتيكو يُسقط إشبيلية ويحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

بهدف بوجبا.. مانشستر يونايتد يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

هاني سعيد: من المبكر جداً الحديث عن إقالة أروابارينا.. وفتحي لم يرفض التبديل

بركلات الترجيح.. ميلان يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

كرة يد.. مصر تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة تشيلي

عبد الحفيظ: بواليا يثق بنفسه.. وريان في كليوباترا من أجل التألق

"على أرض الفراعنة".. العالم يترقب نسخة مثيرة وتاريخية لمونديال اليد

"في المران الأخير".. رسائل رئيس الوزراء لمنتخب اليد قبل المونديال

أمريكا تنسحب من مونديال اليد بسبب كورونا.. وسويسرا تشارك

"المونديال والفرص والمدافع الأيمن".. موسيماني يرد على التساؤلات في مؤتمر استثنائي

عبد الحفيظ: هل اللائحة تُغرم من يذكر التحكيم دون نقد؟ ونستعد لصراع الأقوياء

عبد الحفيظ يوضح موعد عودة أجايي لتدريبات الأهلي الجماعية

حسين الشحات: الانتقادات دافع لي.. وجماهير الأهلي تحبني

"لا يُصدق".. موسيماني يتغزل في وليد سليمان وأهدافه

الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

قمصان: المنافسة كبيرة بين أكرم وهاني ورمضان.. والأفضل سيلعب

بواليا: سعيد بأنني سأتواجد بكأس العالم للأندية..موسيماني يعاملنا كـ"أب"..وإن شاء الله سأسجل

مصدر لـ"الخليج 365": ثلاثي بيراميدز مطلوب في سيراميكا كليوباترا

مونديال اليد.. بعد اعتذار التشيك رسمياً.. مقدونيا بمجموعة مصر

محمود علاء يغيب عن مباراة الجونة للإيقاف