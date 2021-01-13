أشرف قاسم : الزمالك لديه البديل حال رحيل مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي يملك البديل حال رحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي.

واقترب مصطفى محمد من الانضمام لنادي سانت ايتيان الفرنسي في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال قاسم خلال تصريحات عبر قناة النهار، " الزمالك لديه البديل في حالة رحيل مصطفي محمد سواء من الموجودين أو لاعبين جدد

".

وأضاف " باتشيكو أعطي رسالة للاعبين بأنه لا يوجد مركز حكر علي أحد، ولن يلعب معه سوي المجتهد ".

وأكمل " شيكابالا نجم كبير وقدم أداء رائع في المباراة الماضية، ولكنه مع ذلك لا يغضب تماما من لعب وقت قليل خلال المباريات، دائما

يقول أن الأهم هو فوز الفريق ".

أردف "نعاني من الإجهاد بسبب كثرة المباريات، ولكن البطل يلعب دائما للفوز قبل أي شئ ".

وواصل "غياب حازم إمام عن مواجهة المصري قرار فني لإراحته بسبب ضغط المباريات ".

وتابع إمام عاشور لاعب متواضع ومجتهد داخل وخارج الملعب، لذلك دائما "ربنا بيكرمه"

وأكمل "كان هناك انطباع سيئ عن إمام عاشور الموسم الماضي، لكنه تغير في الموسم الحالي بأداء واجتهاد اللاعب داخل الملعب ".