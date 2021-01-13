ميدو : بصمة موسيماني أصبحت واضحة مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، أن بصمة بيتسو موسيماني أصبحت واضحة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، "بصمة موسيماني واضحة على أداء الأهلي، والفريق

تطور كثيرا تحت قيادته في الضغط المرتد" .

وأضاف: موسيماني "حرم" الإنتاج الحربي من أبرز مميزاته خلال مباراة اليوم وهو انطلاقات الظهيرين.

وأردف "الإنتاج الحربي كان أفضل من الأهلي بكتير في الشوط الأول على الرغم من الهزيمة".

وأكمل "وليد سليمان لاعب كبير، ويستحق التحية على أداؤه مع الأهلي داخل وخارج الملعب".

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بعد أن واصل انتصاراته وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف.