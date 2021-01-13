ميدو: أحمد أبوالفتوح يستحق المشاركة أساسياً مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، أن أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك يستحق المشاركة أساسياً مع المنتخب الوطني.

وأضاف ميدو خلال تصريحات عبر قناة النهار، "إمام عاشور لاعب كبير، ويجب

على المجاورين ليه مساندته ودفعه للأمام دائما".

وأكمل "الزمالك أثبت أن العدل أساس الملك تحت قيادة باتشيكو، وهو ما تأكد من خلال التألق

الواضح لبعض اللاعبين".

وأردف "أنا ضد تعاقد الزمالك مع أسامة جلال رغم إنه لاعب مميز، الزمالك محتاج مدافع يقبل فكرة إنه هيكون رقم 4".

وأتم: مفيش لاعب هيمشي من الزمالك غير مصطفى محمد، وفرجاني ساسي في حالة واحدة بس "عرض مادي كبير".