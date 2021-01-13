ميدو: ضد تعاقد الزمالك مع مدافع إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو، عن مفاوضات نادي الزمالك، مع أسامة جلال مدافع إنبي والتي يسعى الفريق الأبيض لإنهاء الصفقة من اجل تدعيم خط دفاعه.

وقال ميدز خلال تصريحات تليفزيونية، "أنا ضد تعاقد الزمالك

مع أسامة جلال رغم إنه لاعب مميز، الزمالك محتاج مدافع يقبل فكرة إنه هيكون "رقم 4".

وأضاف " الزمالك أثبت أن "العدل أساس الملك" تحت قيادة

باتشيكو، وهو ما تأكد من خلال التألق الواضح لبعض اللاعبين ".

وأكمل "مفيش لاعب هيمشي من الزمالك غير مصطفي محمد، وفرجاني ساسي في حالة واحدة بس "عرض مادي كبير".

وأتم "فرجاني ساسي إضافة لأي فريق، ومن ينكر قدراته بعد تألق إمام عاشور "جاحد" .