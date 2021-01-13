هاني سعيد يكشف حقيقة إقالة مدرب بيراميدز وأزمة أحمد فتحي

ياسر رشاد - القاهرة - نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الأنباء التي تشير لإقالة المدرب أروابارينا.

وقال هاني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : لابد أن يكون لنا رد فعل في المباريات المقبلة، ولا يجب أن نفرط في أي نقاط أخرى خلال الدوري".

وأكمل: "اروابارينا مازال مستمر في عمله وهو رجل محترم والنتائج ستتحسن من اللقاء المقبل، مازال الوقت مبكرا للحديث عن

مصيره مع بيراميدز"

. وعن أحمد فتحي: "لا يمكن أن يرفض تبديله في أي لقاء لأن ذلك يعني أن أروابارينا شخصيته ضعيفة وأن الإدارة لا وجود لها".

وأتم: "الحديث عن رفض أحمد فتحي تغييره في لقاء بيراميدز والبنك الأهلي يعني أن فتحي غير مسؤول وهو أمر مستحيل".

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن غضب المهدي

سليمان حارس الفريق بسبب عدم المشاركة طبيعية ولكنه يتدرب بقوة كبيرة. وقال سعيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن طبيعي ان يغضب اي لاعب من عدم المشاركة مؤكدا أن المهدي سليمان يصب كل تركيزه مع الفريق ويتدرب بقوة ولم يتحدث عن اي شيء. وتابع أن محمد فاروق مصاب بشد في السمانة ولذلك تم استبعاده من المباراة الأخيرة وليس بسبب تصريحاته الأخيرة. وأتم أن فاروق مسمتر مع بيراميدز ولكن كل شيء وارد في كرة القدم من متغيرات.