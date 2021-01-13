هاني سعيد: حمودي سيغيب 6 شهور بسبب الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن أحمد حمودي تعرض لإصابة بقطع في وتر اكيلس واجرى عملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وقال هاني في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن حمودي سيغيب عن الفريق من 4 إلى 6 اشهر للإصابة.

وتابع ان حمودي كان يعاني من التهابات في الوتر

ولكن كان هناك خطأ عندما كان يخوض التدريبات التأهيلية تسببت في اصابته. وأتم أن حمودي غير محظوظ مع بيراميدز ولكن يتمنى عودته بسلام.

كد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن غضب المهدي سليمان حارس الفريق بسبب عدم المشاركة طبيعية ولكنه يتدرب بقوة كبيرة. وقال سعيد

في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن طبيعي ان يغضب اي لاعب من عدم المشاركة مؤكدا أن المهدي سليمان يصب كل تركيزه مع الفريق ويتدرب بقوة ولم يتحدث عن اي شيء. وتابع أن محمد فاروق مصاب بشد في السمانة ولذلك تم استبعاده من المباراة الأخيرة وليس بسبب تصريحاته الأخيرة. وأتم أن فاروق مسمتر مع بيراميدز ولكن كل شيء وارد في كرة القدم من متغيرات.