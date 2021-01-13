شكرا لقرائتكم خبر عن هل رفض أحمد فتحي التبديل في بيراميدز؟ النادي يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيدالمدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة الأنباء التي ترددت عن رفض احمد فتحي لاعب الفريق التبديل في مباريات بيراميدز

وقال سعيد: «أحمد فتحي لا يمكن أن يرفض تبديله في أي لقاء لأن ذلك يعني أن أروابارينا شخصيته ضعيفة وأن الإدارة لا وجود لها».

وأتم: «الحديث عن رفض أحمد فتحي تغييره في لقاء بيراميدز والبنك الأهلي يعني أن فتحي غير مسؤول وهو أمر مستحيل».