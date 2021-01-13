شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحبط مغامرة تورينو في كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحبط ميلان مغامرة ضيفه تورينو، وتغلب عليه بركلات الترجيح 5-4 مساء اليوم الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم. وتأهل ميلان إلى ربع نهائي البطولة، الذي يلتقي فيه الفائز من المباراة بين فيورنتينا وإنتر ميلان.

وأفسد ميلان محاولات تورينو للثأر، حيث جاءت المباراة بينهما اليوم بعد 3 أيام فقط من فوز ميلان على تورينو 2-صفر في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت التأهل لصالح ميلان.