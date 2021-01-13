شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يحكم عرش الليجا بضربه لكتيبة إشبيلية بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أتلتيكو مدريد انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، وعزز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين على إشبيلية مساء الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى للمسابقة. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، وتجمد رصيد إشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني آنخل كوريا في الدقيقة 17، ثم عزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف ثان سجله البديل ساؤول نيجويز في الدقيقة 76.