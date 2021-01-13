شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي مانشستر يونايتد عن السعر المحدد لبيع نجمه الفرنسي بول بوجبا في الصيف المقبل. ووفقا صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن السعر المبدئي الذي حدده مانشستر يونايتد لبيع بوجبا يبلغ 75 مليون يورو.

وانضم بوجبا إلى اليونايتد في صيف 2016، في صفقة بلغت 105 ملايين يورو، ويعتبر ريال مدريد وسان جيرمان الأكثر اهتمامًا بضمه. وسبق وأن أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إعجابه به، بينما يضعه ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان، ضمن مشروعه في حديقة الأمراء.