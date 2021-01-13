شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يفوز على ولفرهامبتون في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إيفرتون انتصاره السادس في تسع مباريات خارج ملعبه هذا الموسم، عندما قاده هدف متأخر عن طريق مايكل كين بضربة رأس للفوز 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون واندرارز. وفي بداية مثيرة من الجانبين، وضع أليكس ايوبي فريقه إيفرتون في المقدمة، قبل أن يعادل روبن نيفيس النتيجة لصالح أصحاب الأرض.

وبدا وولفرهامبتون الأقرب للفوز في الشوط الثاني، لكن ضربة رأس كين في الدقيقة 77 حسمت النقاط الثلاث لصالح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي. وقفز إيفرتون إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 17 مباراة، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز 14 ولديه 22 نقطة.