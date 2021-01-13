شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد : وليد سليمان متوهج ويقدم مستويات رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب المصري السابق، إن فوز الأهلي الكبير على الإنتاج الحربي طبيعي، لفارق الإمكانيات بين الفريقين.

وأضاف ضياء السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«فوز الأهلي ا لعريض طبيعي ومنطفي لفارق الإمكانيات، ووليد سليمان متوهج ويقدم مستويات رائعة».

وأكمل :«الأهلي يملك وفرة من اللاعبين تجعله يتفوق على أي منافس، وأكرم توفيق قدم مباراة جيدة ولكن الأهلي يظل في حاجة لظهير أيمن».

وتابع :«المعيار الأساسي لتقييم والتر بواليا هو تسجيل الأهداف لأنه مهاجم رقم 9 صريح في الملعب».

كما ت حدث عن لقاء سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب قائلا :«سيراميكا كليوباترا كان متحكما في معظم فترات اللقاء أمام المقاولون العرب، وهيثم شعبان أجرى تبديلات ممتازة وساهمت في تعديل النتيجة».

وشدد :«سيراميكا كليوباترا افتقد الشراسة أمام المقاولون لأن أداء لاعبي خط اوسط متشابه إلى حد كبير، وأحمد ياسر ريان لا عب مجتهد وسيكون إضافة كبيرة للفريق، والمقاولون العرب مازال متأثرا بالخروج من الكونفدرالية الإفريقية».