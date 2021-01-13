شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد ينفي إقالة أروابارينا.. ويكشف عن حقيقة أزمة أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نتائجنا هذا الموسم ليست على قدرات طموحاتنا، ويجب أن يكون لنا ردة فعل في المباريات المقبلة، حتى نستطيع تعويض اخفاقنا بالفترة الماضية.

وأضاف هاني سعيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«لايجب أن نفرط في أن نقاط خلال الدوري، ويجب أن نحقق الفوز حتى لو لم نكن في أفضل أحوالنا، لأن الفوز سيأتي بالفوز وسيطور من مستوى اللاعبين».

وتابع :«الحديث عن إقالة أروابارينا، غير منطقي، فلازلنا في بداية الموسم والمدرب يبحث عن أفضل تشكيلة ممكنة للفريق، والنتائج ستتحسن من اللقاء المقبل».

وأكمل:«أحمد فتحي لم يفتعل مشكلة في لقاء البنك الأهلي، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام، فهذا يعني أن المدرب شخصيته ضعيفة وأن الإدارة لا وجود لها، ففتحي لاعب كبير ولايمكن أن يرفض استبداله، فهو أمر مستحيل».

وعن غياب محمد فاروق :«اللاعب مصاب وسيدخل قائمة الفريق في مباراته المقبلة، وما يقال أن غيابه بسبب الإيقاف على خلفية تصريحاته بشأن انتقاله للأهلي، غير صحيح».

كما تحدث عن الثنائي، أحمد الشناوي والمهدي سليمان، قال:«غضب الثنائي طبيعي ولكنهما مستمران معنا، ولم يفتعلا أي مشكلة بسبب الجلوس على دكة البدلاء أو طلبا الرحيل».

وتابع :«محمود حمادة تلقى العديد من العروض ولكن بيراميدز يحتاجه، وهو لاعب مهم ومستم رمع الفريق».

وعن إصابة أحمد حمودي :«اللاعب مصاب بقطع في وتر أكيلس، وسيغيب لفترة تمتد إلى 6 أشهر».