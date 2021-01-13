شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يسحق فرانكفورت في كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح باير ليفركوزن بعشرة لاعبين في الفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4-1، والتأهل إلى دور الستة عشر لكأس ألمانيا. وقلب ليفركوزن تأخره بهدف إلى فوز مستحق برباعية على فرانكفورت خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في دور الـ 32.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم فرانكفورت بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق أمين يونس، ثم تعادل لوكاس ألاريو لليفركوزن من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أضاف البوركيني إدموند تابسوبا والفرنسي موسى ديابي الهدفين الثاني والثالث لليفركوزن في الدقيقتين 49 و67. ولعب ليفركوزن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد جوناثان تاه. ورغم النقص العددي، سجل ديابي الهدف الثاني له والرابع لصالح ليفركوزن، قبل 3 دقائق من النهاية.