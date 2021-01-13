شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العام علي الكرة بكليوباترا،: نتيجة مباراة سيراميكا أمام المقاولون «ظالمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه يشكر اللاعبين والجاهز الفني على ماقدموه أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

وأضاف معتز البطاوي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«سعيد جدا بالأداء ولكن النتيجة ظالمة، كنا متحكمين في المباراة بأكملها ونستحق الفوز».

وأكمل :«قدمنا مباراة جيدة، ورغم رفضي التام للتعليق على أداء الحكام، ولكن الفريق تعرض لظلم في عدد من الكرات، وأتمنى الأفضل فيما هو قادم، وعلاقتنا جيدة بالمقاولون العرب رغم ما حدث بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر».

وتابع :«علاقتنا الجيدة والطيبة بالنادي الأهلي، كانت سببا في التعاقد مع أحمد ياسر ريان، اللاعب كان سببا في إدراك التعادل في لقاء المقاولون، وقد نبرم بعض الصفقات في يناير الجاري».