شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 9 سنوات.. مانشتسر يوناتيد يتصدر الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب تيرف مور مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى.

وسجل بوجبا هدف اليونايتد الوحيد في الدقيقة 71، ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 36 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز الـ16.بدأ بيرنلي المباراة بقوة، عبر تسديدة من برادي في الدقيقة الأولى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم. وعاد بيرنلي للظهور من جديد في الدقيقة 13، بتسديدة بن مي من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.