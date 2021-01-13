شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعيد محمود متولي في مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أجايي سينضم للتدريبات الجماعية عقب لقاء البنك الأهلي.

وقال عبدالحفيظ خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أجايي ينضم للتدريبات الجماعية بعد لقاء البنك الأهلي، كما أن نيدفيد سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات نهاية يناير»، وتابع: «محمد محمود ومتولي سيعودان للمشاركة مع الأهلي بداية مارس».‎