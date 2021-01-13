شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ : وليد سليمان نموذج للاعب المحترف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن وليد سليمان نموذج للاعب المحترف لكل الاجيال وليس الجيل الحالي.



وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه تشرف بالتعامل مع وليد سليمان كمسؤول في النادي الأهلي مؤكدا احترافيته الشديدة داخل الفريق.

وتابع أن والتر بواليا يقدم اداء مميز مع الفريق خاصة مع انضامه للقلعة الحمراء منذ 10 ايام فقط خاض خلالهما مبارتان في غاية الصعوبة امام الانتاج وسيراميكا كليوباترا.



وأتم أن اداء كلا من حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة مميز جدا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.