عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قذيفة بوجبا تمنح مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي

الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.



هدف المان يونايتد الوحيد جاء في الدقيقة 71 عن طريق تسديدة قوية على الطائر من لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

بهذا الانتصار، اعتلى رجال المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد وصولهم للنقطة 36، متقدمين على ليفربول، الذي تراجع للمركز الثاني بفارق 3 نقاط أقل.

وتوقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة، ليستقر في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

وارتقى المان يونايتد لصدارة ترتيب البريمييرليج في بداية عام ميلادي لأول مرة منذ عام 2013، الذي شهد تتويج الفريق باللقب في نهاية الموسم لآخر مرة في تاريخه.

وحافظ المان يونايتد على سجله خاليا من الهزائم خارج قواعده في البريمييرليج هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة خارج أرضه حتى الآن.

وضمن منافسات الجولة الـ18، نجح إيفرتون في إسقاط مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء.

وتقدم التوفيز بهدف مبكر عن طريق النيجيري أليكس أيوبي بعد مرور 6 دقائق من بداية المباراة، قبل أن يعادل روبين نيفيز النتيجة بعدها بـ8 دقائق فقط.

واستطاع مايكل كين أن يخطف هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 77، ليعود التوفيز لمربع الكبار من جديد بتقدمه للمركز الرابع برصيد 32 نقطة، فيما توقف رصيد الذئاب عند 22 نقطة في المركز الـ14.