قبل ساعات من انطلاق مونديال اليد في مصر.. انسحاب منتخبي أمريكيا والتشيك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انسحب المنتخب الأمريكي لكرة اليد من بطولة العالم 2021، التي تنطلق غدا الأربعاء في مصر، بسبب تفشي حالات كورونا بين صفوفه، على أن يحل محله المنتخب السويسري.

وكان منتخب التشيك قد اعتذر في وقت سابق عن البطولة، بسبب ظهور أكثر من 15 حالة كورونا في الفريق، ليحل محله في مجموعة مصر، مقدونيا.

وكان الاتحاد الدولى وضع 6 منتخبات على قائمة الانتظار فى حالة اعتذار أى منتخب وهى: مقدونيا وسويسرا وبولندا ومونتنيجرو وصربيا وأوكرانيا.

وتنطلق غدا "الأربعاء" بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ 27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، وذلك للمرة الثانية في تاريخها.

وتقرر أن يقدم الفنان تامر حسني حفل الافتتاح، بالأغنية الرسمية للبطولة والتي تحمل اسم "ارفع إيدك"، مع مطرب الراب مروان موسى والفنانة هدي الشربيني.

ويفتتح منتخب مصر لكرة اليد، فعاليات المونديال، في السابعة مساءً غدا، بمواجهة نظيره تشيلي، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة للبطولة.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة السابعة، بجانب منتخبات السويد ومقدونيا وتشيلي.

كما يواجه المنتخب المصري، مقدونيا في الجولة الثانية، يوم السبت 16 من يناير فى الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة.

وفي الجولة الثالثة، يلعب الفراعنة أمام السويد يوم الأثنتين 18 من يناير فى الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويأمل المنتخب المصري، بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا، في تقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق مركز متقدم، في محاولة لإعادة إنجاز الفراعنة في كأس العالم 2001، الذي أقيم في فرنسا، إذ حقق منتخبنا الوطني المركز الرابع، وهو أبرز إنجاز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم.

قائمة منتخب مصر

استقر المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا، على ضم ٢٣ لاعبًا للمعسكر وتم استبعاد الرباعي المصاب عمر سامي ومصطفي خليل وأحمد خيري ومصطفى بشير.

والقائمة كالتالي:

كريم هنداوي وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسري ويحيي خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف الدرع ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل ويحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه.

القناة الناقلة

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، حصولها على حقوق البث الفضائي الحصري لبطولة العالم لكرة اليد، حيث ستذاع المباريات عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" الجديدة.

ويُمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس 3، على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وأسفر اجتماع للجنة العليا للمونديال يوم الأحد الماضى برئاسة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبحضور وزير الرياضة اشرف صبحي وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد وهشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة على إقامة البطولة بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.