أوزيل يقترب من مغادرة أرسنال

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لندن: كشف الألماني مسعود أوزيل أنه يخطط للانتقال إلى تركيا أو الولايات المتحدة في حال مغادرة فريقه ارسنال الإنكليزي.

ولم يلعب الألماني مع فريقه منذ آذار/مارس الماضي ولم يتبق له على انتهاء عقده مع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا سوى ستة أشهر.

وافادت تقارير أن فنربغشه التركي ودي سي يونايتد الأميركي من بين الفرق الطامحة للحصول على توقيع الدولي السابق.

ورد أوزيل على اسئلة طرحت عليه على تويتر، كاشفا أن "هناك دولتين أريد أن ألعب فيهما كرة القدم قبل أن أعتزل: تركيا والولايات المتحدة الأميركية. إذا ذهبت إلى تركيا فسيكون إلى فنربغشه فقط"، لأنه من مشجعي الفريق منذ نشأته في ألمانيا بحسب ما أفاد.

وقال بطل مونديال 2014 البالغ من العمر 32 عاما واللاعب الأعلى أجرا في تاريخ آرسنال "كل ألماني من أصل تركي يدعم فريقاً تركياً وهو يكبر في ألمانيا. وأنا كنت اشجع فنربغشه. إنه مثل ريال مدريد في إسبانيا. أكبر ناد في البلاد".

وقرر أرتيتا بعد استئناف الموسم السابق للدوري الإنكليزي الممتاز في حزيران/يونيو بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، عدم الاعتماد على أوزيل.

وأشار أوزيل الى أنه "كان هناك العديد من الصعود والهبوط حتى الآن، ولكن بشكل عام لم أندم على قراري بالانضمام إلى أرسنال (...) لقد استمتعت كثيرا بهذا الوقت وانا فكرت بطريقة ايجابية للغاية. لكن الأمور تغيرت للأسف بعد التوقف".