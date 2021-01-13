هاني سعيد: حمودي سيغيب 6 شهور عن بيراميدز بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن أحمد حمودي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس؛ فخضع لعملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وقال هاني في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إن حمودي سيغيب عن الفريق من 4 إلى 6 اشهر للإصابة.

وأوضح المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن حمودي كان يعاني من التهابات في الوتر ولكن كان هناك خطأ عندما كان يخوض التدريبات التأهيلية تسببت في اصابته.

وأتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تصريحاته بالإشارة إلى أن حمودي غير محظوظ مع بيراميدز ولكنه يتمنى عودته بسلام.