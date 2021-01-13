بهدف بوجبا.. مانشستر يونايتد يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انفرد فريق مانشستر يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وفي الجولة الثامنة عشر أيضا فاز إيفرتون على وولفرهامبتون 2 / 1، وشيفيلد يونايتد على نيوكاسل 1 / صفر.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي بول بوجبا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول. في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللقاء.

ولم يشهد الربع ساعة الأول من اللقاء أي محاولات خطيرة على المرميين، باستثناء بعض الكرات العرضية التي تعامل معها مدافعو الفريقين وحارسا المرمى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في معظم هذه الفترة.

وشهدت الدقيقة 17 أول فرصة حقيقية وكانت من نصيب مانشستر يونايتد عندما مرر لوك شو كرة عرضية قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن نيك بوب حارس بيرنلي تصدى لها.

ورد بيرنلي في الدقيقة 22 عندما سدد كريس وود كرة قوية من على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد لكنها اصطدمت بإيريك بايلي وغيرت اتجاهها إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وأهدر أنتوني مارسيال فرصة تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 25 عندما مرر نيمانيا ماتيتيش الكرة إلى مارسيال الذي دخل بها منطقة الجزاء ولكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 36 ألغى حكم اللقاء هدفا لمانشستر يونايتد عندما لعبت ركلة ركنية بشكل قصير لتصل الكرة إلى لوك شو في الجانب الأيسر على حدود منطقة جزاء بيرنلي ليمرر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث ارتقى إليها هاري ماجوير وقابلها بضربة رأس لكن الحكم ألغى الهدف بداعي أن ماجوير ارتكب خطأ مع أحد مدافعي بيرنلي.

واستمرت محاولات مانشستر يونايتد الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي بيرنلي، لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد عندما سدد أنتوني مارسيال كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن نيك بوب حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت بدل الضائع للشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر يونايتد محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق بيرنلي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد مانشستر يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 52 عندما مرر أنتوني مارسيال تمريرة عرضية أرضية من داخل منطقة جزاء بيرنلي من الناحية اليسرى قابلها إدينسون كافاني بتسديدة لكنها وصلت سهلة للحارس نيك بوب.

وفي الدقيقة 56 استلم برونو فيرنانديز الكرة على حدود منطقة جزاء بيرنلي من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكن بوب كان لها بالمرصاد.

ورغم المحاولات الهجومية المتتالية لمانشستر يونايتد إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 67 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء بيرنلي ليبعدها الدفاع لتصل إلى كافاني الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس نيك بوب.

وشهدت الدقيقة 71 تسجيل مانشستر يونايتد هدف التقدم عندما مرر ماركوس راشفورد كرة عرضية من الجانب الأيمن على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد ليقابلها بوجبا بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف حرص فريق مانشستر يونايتد على تهدئة اللعب حيث اعتمد لاعبوه على تمرير الكرة من قدم لقدم مع شن الهجمات وقتما تتاح الفرصة، في المقابل حاول بيرنلي تكثيف محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ومع ذلك، انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 85 التي شهدت فرصة خطيرة لفريق بيرنلي عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى أبعدها دفاع مانشستر يونايتد لترتد إلى جوش براونهيل الذي سدد كرة قوية مرت على بجوار القائم الأيسر لديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما انفرد مارسيال بنيك بوب وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه ولكن الحارس تألق وتصدى للكرة.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 1 / صفر.