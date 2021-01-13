هاني سعيد: من المبكر جداً الحديث عن إقالة أروابارينا.. وفتحي لم يرفض التبديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وجود إمكانية لرحيل المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عن تدريب الفريق بسبب البداية السيئة للفريق في بطولة الدوري.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال سعيد :"من المبكر جداً الحديث عن أشياء مثل إقالة أروابارينا، أو الحديث عن مستقبله مع الفريق".

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الترتيب بعدما حقق انتصارين فقط في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة.

وأضاف سعيد :"أروابارينا مدرب جيد جداً، والنتائج ستتحسن في الفترة المقبل، بداية من المباراة القادمة، ويجب أن يكون للفريق ردة فعل".

وعن رفض أحمد فتحي التبديل في مباراة فريقه الأخيرة أمام وادي دجلة التي انتهت بالتعادل لكل فريق، نفى هاني سعيد الواقعة جملة وتفصيلاً.

وأنهى سعيد :"فتحي ليس لاعب غير محترف ليرفض التغيير، ولو حدث ذلك إذا لا وجود للإدارة ولي شخصياً، والمدير الفني سيكون ضعيفاً، لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق".