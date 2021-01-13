عبد الحفيظ: بواليا يثق بنفسه.. وريان في كليوباترا من أجل التألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن ثقته في قدرات المهاجم الكونغوالي الزامبي والتر بواليا المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق قادماً من الجونة.

وشارك بواليا في أخر مباراتين بقميص النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والانتاج الحربي أساسياً لكنه لم يسجل أهداف ليتوقف رصيده التهديفي في الدوري عند 3 أهداف سجلها مع الجونة.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال عبد الحفيظ :"والتر بواليا مهاجم جيد، ويثق في نفسه، ونحن كذلك نعرف قدراته جيداً".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي :"نعمل على تهيئة كل اللاعبين على المشاركة في أي وقت، لأن كرة القدم مثل الدنيا، لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث دائماً، وعليك أن تستعد دائماً لكل المتغييرات".

وأعار الأهلي مهاجمه الشاب أحمد ياسر ريان إلى صفوف سيراميكا كليوباترا ليسجل هدفاً في أول ظهور له أمام المقاولون العرب ويمنح فريقه نقطة بالتعادل (1-1).

وأنهى عبد الحفيظ :"أرسلنا أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا من أجل التألق وتسجيل الأهداف ثم العودة من جديد إلى صفوف الأهلي".