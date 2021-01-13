أشرف قاسم: لا يوجد ما يدل على رحيل مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن إمام عاشور لاعب الفريق يمتلك مزايا عديدة، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يدل على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "هناك إجهاد للفريق بسبب ضعط المباريات، وحققنا هدفنا بالحصول على 6 نقاط من أخر مباراتين، حازم إمام من اللاعبين الذين نعتمد عليهم ونحتاج أن يكون اللاعبين جميعهم جاهزين ويجب أن نقوم بالمداورة، وحمزة المثلوثي قدم مباراة جيدة، والأهم بالنسبة للاعبين الآن هو تحقيق الفوز".

وأضاف: "إمام عاشور لديه ثقة في نفسه عالية ومساعدة زملائه هي التي تظهره بهذا الشكل الجيد وهو من اللاعبين الملتزمين داخل الملعب وخارجه، وينفذ التعليمات التي توجه له، ولديه هدوء وتوازن في طريقة لعبه، ولديه الجرأة للتسديد من أي مكان ولذلك ربنا يكرمه".

وأحرز إمام عاشور لاعب الزمالك هدف فوز الفريق أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

وعن موقف مصطفى محمد، قال قاسم: "حتى الآن لا يوجد أي شيء يدل على رحيل مصطفى محمد، ونمتلك لاعبين مميزين يكون لديهم دور كبير، ولكن لا أريد استباق الأحداث".

وأتم قاسم تصريحاته: "حتى مع وجود مصطفى محمد وعمر السعيد يمكن أن يحتاج الفريق لمهاجم أخر بسبب ظروف الإصابات والكورونا، وحتى الآن الأمور تسير بشكل جيد في وجود اللاعبين الموجودين بالفريق، وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

ويمتلك مصطفى محمد مهاجم الزمالك عرضاً من نادي سانت ايتيان الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بقيمة 4.5 مليون يورو، إلا أن النادي الأبيض يرغب في بيعه بخمسة ملايين يورو.