سيد عبد الحفيظ يكشف موعد عودة رباعي الأهلي للتدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أجايي سينضم للتدريبات الجماعية عقب لقاء البنك الأهلي.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أجايي ينضم للتدريبات الجماعية بعد لقاء البنك الأهلي، كما أن نيدفيد سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات نهاية يناير".

وتابع: "محمد محمود ومتولي سيعودان للمشاركة مع الأهلي بداية مارس".

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن وليد سليمان نموذج للاعب المحترف لكل الاجيال وليس الجيل الحالي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى

أنه تشرف بالتعامل مع وليد سليمان كمسؤول في النادي الأهلي مؤكدا احترافيته الشديدة داخل الفريق.

وتابع أن والتر بواليا يقدم اداء مميز مع الفريق خاصة مع انضامه للقلعة الحمراء منذ 10 ايام فقط خاض خلالهما مبارتان في غاية الصعوبة امام الانتاج و سيراميكا كليوباترا.

وأتم أن اداء كلا من حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة مميز جدا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.