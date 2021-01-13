سيد عبد الحفيظ: وليد سليمان نموذج للاعب المحترف وأداء بواليا جيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن وليد سليمان نموذج للاعب المحترف لكل الأجيال وليس الجيل الحالي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر

فضائية صدى البلد إلى أنه تشرف بالتعامل مع وليد سليمان كمسؤول في النادي الأهلي مؤكدا احترافيته الشديدة داخل الفريق.

وتابع أن والتر بواليا يقدم

أداء مميزا مع الفريق خاصة مع انضمامه للقلعة الحمراء منذ 10 أيام فقط خاض خلالهما مبارتين في غاية الصعوبة أمام الإنتاج وسيراميكا كليوباترا.

وأتم أن أداء كلا من حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة مميز جدا مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.