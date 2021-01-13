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مانشستر يونايتد يهزم بيرنلي ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على نظيره بيرنلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع

الأول بالدوري الإنجليزي.

سجل الفرنسي بول بوجبا هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة انتزع نادي مانشستر يونايتد صدارة ترتيب برصيد 36 نقطة، فيما يحتل وصافة الترتيب برصيد 33 نقطة.

ويصطدم مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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