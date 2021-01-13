الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الحادية عشرة ظهر غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد القادم، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري

الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إقامة المران الجماعي للفريق غدًا، من أجل تجهيز اللاعبين، للمباراة القادمة، حيث يسعى

لمواصلة انتصاراته في الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.