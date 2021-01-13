سيد عبدالحفيظ يرد على العقوبة الموقعة عليه من لجنة الانضباط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على فريق جيد وهو الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة إن الأهلي لأول مرة اليوم يكون شبه مكتمل الصفوف، ولا يوجد إصابة سوى جونيور أجايي، الذي سيعود للمشاركة الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وأبدى مدير الكرة تفهمه لاختيار البنك الأهلي ملعب حرس الحدود بالمكس لمواجهة

الأهلي، مؤكدًا أنه الاختيار المتاح من وجهة نظره، خاصة أنه حق من حقوقه، والأهم بالنسبة لفريق الأهلي هو التحضير والاستعداد الجيد للمباراة.

ورفض عبد الحفيظ التحدث عن التحكيم، وقال إن هناك فارقًا كبيرًا بين الانتقاد أو الاستفسار، وإن ما قاله إن هناك حكمًا معينًا تواجد في ٣ مباريات للأهلي من ٦ مباريات، مشيرًا إلى أن اللائحة لا يوجد بها عقوبة عن الاستفسار عن التحكيم، ولكن العقوبة

على انتقاد التحكيم، وأنه لن يتحدث في هذا الأمر. وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، قال عبد الحفيظ: «سنواجه فرقًا بمستويات ومناخ وشخصيات مختلفة، كأس العالم للأندية صراع الأقوياء من كل قارة إن صح التعبير والمباريات ستكون في منتهى القوة».

وأضاف: «نسعى لتجهيز معلومات تساعد الأهلي قبل موعد السفر، ومن الوارد إقامة معسكر مغلق للفريق قبل السفر بأربعة أيام».

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي أغلق ملف مباراة الإنتاج، وسيتم التحضير لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثامنة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، وكل مرحلة تنتهي يجب أن تبحث عن القادم وهو الأهم، وهو ما يسعى إليه الأهلي دائمًا ولا ينظر إلى الخلف.