البطولة العربية تواصل تصدر التريندات.. غياب حجازي يثير الجدل في نهائي الاتحاد والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت البطولة العربية مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم غياب أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة، عن مباراة فريقه فى نهائى كأس البطولة العربية المنتظرة أمام الرجاء المغربى بعد فوزه على الاسماعيلي بثلاثية اليوم فى الدور النصف النهائى.

وكانت قد تدخلت قوات الامن لفض المظاهرات الغاضبة فى محيط ستاد الاسماعيلية حتى لا تتفاقم الأمور بعد خروج الدراويش من البطولة العربية.

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وخطف الرجاء المغربي، بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية عقب فوزه الكبير على الإسماعيلي المصري، بنتيجة 3-0 في إياب مرحلة نصف النهائي، واستطاع الرجاء الفوز، وتعويض خسارته في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في مصر بهدف دون رد.

فيما أكد طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية، أن قرار إيقاف المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة عن المشاركة بالنهائي، يعود للنظام الدولي المعمول به

بالبطولة، مشيرا إلى كونه ليس نظاما حواريا.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الديوانية عبر القنوات الرياضية السعودية: "لو فرضنا أن بانيجا لاعب الشباب كان سيلعب ضد الاتحاد وتم إيقافه بسبب الإنذارات، واعترض الشباب على إنذاره الثاني غير المستحق، وسمحنا له باللعب، ماذا كان سيقول الاتحاد آنذاك؟".

وواصل: "كان المنتمين لنادي الاتحاد سيقولون وقتها في حال لعب بانيجا إنني لم أحترم البطولة والقوانين، وقد شككوا في شخصي قبل مباراة الشباب بأنني سأفعل أي شيء لكي يفوز الشباب بحكم أن ميولي شبابية، ولعبت المباراة وخرجت بشكل ممتاز وفاز الاتحاد، وأكدنا لهم بأننا كاتحاد عربي ليس لدينا أي محاباة لأي طرف مهما كان، ولم نساعد الشباب أو غيره ولو بنسبة 1 % فجميعنا يحترم النظام".

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وأضاف: "الاتحاد قدم احتجاجا على الإنذار الثاني لحجازي وكونه غير صحيح لكون الخطأ على لاعب الشباب، وحقيقة أنا متفق معهم ومقتنع بأن الخطأ بنسبة كبيرة على اللاعب الشبابي، وأتمنى على المستوى الشخصي مشاركة أحمد حجازي في النهائي لقيمته وأهميته الكبيرة بالبطولة ولكن لائحة البطولة تمنع ذلك ولا يمكنني أن أتجاوز الأنظمة".

وأشار: "رسالتي للاتحاديين: هذا ليس قراري، والنظام في البطولة العربية للأندية دولي وليس نظاما حواريا، ولا يمكن رفع الإيقاف عن أحمد حجازي، والعملية نظام ونصوص فقط، والاتحاد على العين والرأس ونخدمه هو وبقية الأندية ولكن بالشيء الذي لا يخالف الأنظمة، وليس على حساب سمعتنا".

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وبتلك النتيجة، سيواجه الرجاء، منافسه الاتحاد السعودي في المباراة النهائية والتي لم يحدد موعدها بشكل نهائي، وإن كانت هناك احتمالية بأن تقام في شهر فبراير المقبل.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، استطاع الرجاء قلب الطاولة لصالحه في الشوط الثاني بفضل ثلاثية أحرزت عن طريق محسن متولي من ركلة جزاء وبين مالانجو ومحمود بنحليب في الدقائق 60 و67 و86.

وسيسعى الرجاء للفوز بلقب البطولة العربية، ويقتنص الفوز من اتحاد جدة، علما أنه حقق لقب دوري أبطال العرب في نسخته القديمة بعام 2006.