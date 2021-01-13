هشام نصر لـ لاعبي منتخب اليد : انتم تصنعون التاريخ في المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد واللجنة المنظمة لمونديال اليد، رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق مونديال اليد.

قال نصر أن الثقة كبيرة في رجال كرة اليد المصرية ، نجاحكم هو نجاح لنا .. انتم عرسان الفرح والليلة ليلتكم

، نثق فيكم رغم الظروف الصعبة ، انتم لم تخذلونا ابدا بفضل الله وباذن الله لن تخذلونا ، لاني اعلم كم انتم علي قدر المسئولية وشعوركم الداخلي تجاه بلدكم وشعبكم.

اتمني ان يحالفكم ويحالفنا التوفيق وان نصنع سويا تاريخ جديد بايديكم لن ينسي مهما طال الزمان .. لقد انتهينا من عمل سنوات وحان دوركم في الملعب يا رجال مصر.

واندمج رئيس الاتحاد مع المنتخب ورفع الروح المعنوية للفريقة بطريقته الخاصة لتخفيف الضغط النفسي عليهم .. وشاهد معهم بالفيديو معسكر مباراة مصر وتشيلي