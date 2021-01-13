حسين الشحات يعلق على فوز الأهلي أمام الانتاج الحربي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال الشحات إنه سعيد بالهدف الذي سجله في شباك الإنتاج الحربي، لكن الأهم هو مشاركته بصفة أساسية ومساعدة زملائه في الفريق على تحقيق الانتصارات، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أن وليد سليمان نموذج جيد

للاعبي الأهلي، وهو لاعب مؤثر في صفوف الفريق، ويدعم زملاءه دائمًا سواء لعب بشكل أساسي أو جلس بديلًا، لأنه من اللاعبين الكبار في الفريق.

وتابع الشحات أن الانتقادات التي يتعرض لها أمر طبيعي، خاصة أنه يعلم مدى حب جمهور الأهلي له، ولذلك فإن هذه الانتقادات تمثل دافعًا للظهور بشكل جيد، وإثبات

جدارته مع الفريق.

ونفى لاعب الأهلي وجود أي تفكير في العروض الخارجية، مؤكدًا أنه يركز فقط مع الأهلي، وسعيد بالوجود في صفوف النادي. وأبدى الشحات سعادته بالمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، متمنيًا أن تبتعد الإصابات عنه وعن باقي لاعبي الفريق، لتقديم مستوى مميز والصعود لنهائي مونديال الأندية.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.