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عبدالعزيز بن تركي يسلم نادي الاتحاد مكافأة التأهل الى نهائي البطولة العربية

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ياسر رشاد - القاهرة - سلم وزير السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي مكافأة التأهل الى نهائي البطولة العربية.
ونشر حساب وزارة الرياضية بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " قائلا "وجّه وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة

ملايين ريال لنادي الاتحاد وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
يأتي ذلك دعماً لممثل الوطن، وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه قيادة الوطن لكافة الفرق بالمملكة في مشاركاتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يعكس مدى تطور كرة القدم " .
وكان فريق إتحاد جدة تأهل إلى نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد الفوز على نظيره الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالشرائع.
يواجه فريق إتحاد جدة نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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