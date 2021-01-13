السوق السعودي | أخيرًا الأهلي يُعلن تمديد عقد عمر السومة بمبلغ ضخم

أفسدت إدارة النادي الأهلي السعودي محاولة غريميه “النصر والهلال” للانقضاض على الهداف السوري عمر السومة خلال الميركاتو الشتوي 2021، ونجحت أخيرًا بتمديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة.

وجدد ثالث ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقد مهاجمه السوري عمر السومة حتى العام 2024، بحسب ما أعلن النادي في بيان الثلاثاء.

وكتب الأهلي عبر حسابه على تويتر مساء اليوم الثلاثاء “التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى 2024”.

وكشف مصدر مطلع لوكالات “أن صفقة تمديد عقد السومة كلفت خزينة أهلي جدة 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار)، تدفع على ثلاثة مواسم”.

وانضم السومة للنادي الأهلي قادماً من القادسية الكويتي في موسم 2014-2015، وبات في ديسمبر الماضي أفضل هداف في تاريخ بطولة السعودية منذ اعتماد نظام الاحتراف (2008-2009).

ووصل السومة إلى الهدف رقم 128 في مسيرته بالدوري السعودي، متفوقاً على ناصر الشمراني نجم الهلال والشباب وصاحب الرقم القياسي السابق بـ126 هدفاً.

ويمر الأهلي بكبوة في الدوري مؤخراً رغم احتلاله المركز الثالث، إذ خسر في آخر مرحلتين أمام القادسية 3-1 والتعاون 3-صفر.