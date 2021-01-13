السوق السعودي | ناقد رياضي يُدافع عن سلمان الفرج ويُحذر جماهير الهلال!

دافع الكاتب الرياضي، ناصر الجديع، عن قائد الهلال السعودي، سلمان الفرج، بعد الانتقادات التي وجهت إليه على مدار اليومين الماضيين، بسبب تعذر توصله إلى اتفاق رسمي لتجديد عقده مع الزعيم الأزرق.

وتعجب الجديع عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، من ترديد البعض لفكرة ابتزاز ومساومة سلمان الفرج لإدارة الهلال من أجل الحصول على مقابل مالي أعلى.

وقال الجديع “ابتزاز؟ مساومة؟ كلمات أكبر من أن تستخدم في شأن تجديد عقد لاعب! هو احتراف وعرض وطلب وتوافق وموافقة”.

وأوضح “حق للاعب أن يبحث عن العرض الأنسب له خصوصًا إذا كان عقده الأخير، وحق للنادي أن يعرض ما يراه مناسبًا ومقبولًا ومعقولًا دون إفراط ولا تفريط، وبما يتناسب مع قدرات الكيان ويحفظ مقدراته!”.

وواصل قائلاً “هل المفاوضات بين الهلال وسلمان الفرج بدأت بالأمس فقط؟! لا هل جدَّ بالأمس جديد ليثار الموضوع مرة أخرى بـ(البنط العريض)؟! لا إذًا ما الذي ومن الذي ولماذا أثير الموضوع بالأمس وقبيل جولة مهمة؟! المستفيدون من إثارة الموضوع وإشغال الهلاليين به كثر، والمتضرر الوحيد منه هو الهلال!”.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن سلمان الفرج رفض العرض المالي المقدم من متصدر الدوري السعودي، بحجة أنه لا يحفظ تاريخه العريض مع النادي وإمكاناته الفنية الكبيرة، وأن سوق الانتقالات الصيفية شهد عقودًا عالية للاعبين أقل منه مستوى ومكانة، إضافة إلى لاعبين أجانب بعضهم لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد اللطيف الغنام، وكيل الفرج، يبحث مع إدارة الهلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل تصاعد الاتصالات من الوسطاء النصراويين، وأضافت “اتفق الهلاليون ووكيل اللاعب على مدة العقد، ولكن الفارق المادي ما يزال كبيرًا بين اللاعب والنادي، خاصة مع الرقم المقدم من الوسيط الأصفر. والذي يفوق عرض الهلال بثلاثة ملايين”.

ودخل سلمان الفرج الفترة الحرة من عقده التي تجيز له التوقيع لأي فريق دون العودة إلى ناديه، حيث ينتهي عقده مع الهلال يونيو المقبل.