غرناطة يستعيد نغمة الانتصارات ويزيد محن أوساسونا

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد غرناطة نغمة الانتصارات وزاد محن ضيفه أوساسونا عندما تغلب عليه 2-صفر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الكولومبي لويس سواريز (22) وسيرخيو هيريرا (45+1 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

وهو الفوز الثامن لغرناطة هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين، فعزّز موقعه في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وأذاق غرناطة ضيفه أوساسونا مرارة الخسارة للمرة التاسعة هذا الموسم والأول بعد 4 تعادلات متتالية آخرها أمام ضيفه ريال مدريد حامل اللقب صفر-صفر.

وتجمّد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.