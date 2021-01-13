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الامارات | حتا يدشن «الانتقالات الشتوية» بالتعاقد مع أحمد مال الله

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محمد أبو اسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا على حسابه الرسمي في «إنستغرام» عن أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بالتعاقد مع المهاجم أحمد مال الله لموسم واحد.

وكان آخر وجود للاعب في فريق الإمارات، وقد سبق له اللعب لفترة قصيرة مع المنتخب.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن حتا يبحث عن عدد من اللاعبين منهم أجانب. وسيكون الجمعة المقبل في اختبار صعب أمام العين بالدوري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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