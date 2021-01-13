الامارات | حتا يدشن «الانتقالات الشتوية» بالتعاقد مع أحمد مال الله

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يدشن «الانتقالات الشتوية» بالتعاقد مع أحمد مال الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا على حسابه الرسمي في «إنستغرام» عن أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بالتعاقد مع المهاجم أحمد مال الله لموسم واحد.

وكان آخر وجود للاعب في فريق الإمارات، وقد سبق له اللعب لفترة قصيرة مع المنتخب.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن حتا يبحث عن عدد من اللاعبين منهم أجانب. وسيكون الجمعة المقبل في اختبار صعب أمام العين بالدوري.

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