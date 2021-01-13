الامارات | كأس سوبر الخليج العربي على استاد آل مكتوم 22 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس سوبر الخليج العربي على استاد آل مكتوم 22 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين إقامة كأس سوبر الخليج العربي، التي تجمع الشارقة وشباب الأهلي، في الثامنة مساء 22 الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر. وتقام النسخة 13 من البطولة تحت شعار «شتانا سوبر»، تماشياً مع مبادرة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتعد مبادرة الرابطة تشجيعاً للسياحة الداخلية في كل إمارات الدولة، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع الإماراتي، مواطنين ومقيمين وزواراً، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة، وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة. ومن المقرر أن تطلق الرابطة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عدداً من الحملات الترويجية للكأس، تتضمن جولة في مواقع سياحية بالدولة.

ويلتقي الفريقان للمرة الثانية في البطولة، بعد أن ابتسمت النسخة الماضية للشارقة بركلات الترجيح. يذكر أن استاد آل مكتوم سيستضيف البطولة للمرة الرابعة، بعد نسخ: 2019، و2008 و2010.

الشارقة يجدد المواجهة مع شباب الأهلي، بعد أن فاز بلقب النسخة السابقة في 2019.

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