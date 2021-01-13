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الامارات | تفاصيل كأس دبي للبولو في مؤتمر صحافي الإثنين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل كأس دبي للبولو في مؤتمر صحافي الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عزمها الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو، في مؤتمر صحافي يعقد في العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل، بالقاعة الكبرى بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وقال بيان صحافي: «سيشارك في البطولة سبعة فرق، وبـ(هانديكاب) يصل إلى 18 جول، وتنطلق منافساتها في الـ22 من يناير الجاري على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وسيحضر المؤتمر رجل الأعمال محمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة ومؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، وممثلو الفريق المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وفريق الدعم اللوجستي للبطولة».

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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