الامارات | الوصل يتعاقد مع البرازيلي لويز هنريكي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتعاقد مع البرازيلي لويز هنريكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوصل لكرة القدم تعاقدت مع اللاعب البرازيلي لويز هنريكي، قادماً من نادي «برازيل آر إس»، خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ سيتم قيده ضمن فئة المقيمين.

وأكد مصدر في الوصل أن شركة الكرة تعاقدت، رسمياً، مع هنريكي (19 عاماً)، مشيراً إلى أنه يلعب بمركز الجناح الأيسر وخط الهجوم، إذ بدأ مسيرته في «برازيل آر إس»، وانضم في 2018 إلى الناشئين في نادي إنترناسيونال، قبل أن يعود العام الماضي إلى «برازيل آر إس».

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