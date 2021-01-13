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الامارات | الوصل يتعاقد مع البرازيلي لويز هنريكي

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوصل لكرة القدم تعاقدت مع اللاعب البرازيلي لويز هنريكي، قادماً من نادي «برازيل آر إس»، خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ سيتم قيده ضمن فئة المقيمين.

وأكد مصدر في الوصل أن شركة الكرة تعاقدت، رسمياً، مع هنريكي (19 عاماً)، مشيراً إلى أنه يلعب بمركز الجناح الأيسر وخط الهجوم، إذ بدأ مسيرته في «برازيل آر إس»، وانضم في 2018 إلى الناشئين في نادي إنترناسيونال، قبل أن يعود العام الماضي إلى «برازيل آر إس».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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